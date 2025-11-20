Lupa.cz  »  Antik Telecom jako první operátor přidává všechny stanice pod značkou Music Box

Antik Telecom jako první operátor přidává všechny stanice pod značkou Music Box

Filip Rožánek
Dnes
Do české a slovenské televizní nabídky se po dvanáctileté odmlce vrací hudební značka Music Box. Od pátku 21. listopadu 2025 zařazuje operátor Antik Telecom do svého portfolia tři nové tematické kanály, přičemž čtvrtý by měl následovat v nadcházejících týdnech.

Stanice s názvy Music Box Classic, Music Box Hits a Music Box Dance budou divákům dostupné prostřednictvím kabelové televize, IPTV a aplikací poskytovatelů placené televize. Později se plánuje spuštění také kanálu Music Box Sexy.

Obsahová strategie nově spuštěných stanic sází na vysoké rozlišení obrazu a programovou skladbu sestavovanou hudebními editory, čímž se chce vymezit vůči automaticky generovaným algoritmům streamovacích služeb. Archiv provozovatele údajně disponuje více než dvaceti tisíci videoklipy.

Jednotlivé kanály jsou žánrově profilované: Music Box Hits se zaměří na aktuální trendy a nové nahrávky, Music Box Dance nabídne elektronickou hudbu včetně stylů house či techno a stanice Classic přinese výběr popových a rockových skladeb z období osmdesátých let až po milénium.

Antik Telecom zařadí všechny stanice Music Boxu jako první operátor na českém a slovenském trhu. Produktový ředitel operátora Vlastimil Lakatoš sdělil, že spolupráci vnímají jako přirozené rozšíření služeb o zavedenou evropskou značku, která má divákům nabídnout pestrost hudebních žánrů a prostor pro relaxaci. Kompletní portfolio kanálů by mělo být v nabídce operátora k dispozici ještě do konce letošního roku.

