Antik Telecom rozšiřuje IPTV nabídku v Česku o stanice skupiny Viasat

Filip Rožánek
Dnes
Viasat Explore Autor: YouTube

Antik Telecom dnes oznámil rozšíření své programové nabídky pro české zákazníky. Do portfolia internetové televize zařazuje dokumentární stanice ze skupiny Viasat a filmový kanál Epic Drama. 

Dosud je nabízel jen zákazníkům satelitní služby, jimž tyto programy zpřístupnil v loňském roce.

Zařazení nových kanálů ovlivní složení jednotlivých programových balíčků. Přírodopisná stanice Viasat Nature se stává automatickou součástí základního balíčku, zbývající tři novinky budou k dispozici předplatitelům vyšších tarifů. 

Konkrétně jde o Viasat History zaměřený na historické dokumenty, Viasat Explore, který se věnuje technice, vědě a expedicím, a stanici Epic Drama, jež se specializuje na výpravné dobové seriály a dramatickou tvorbu.

Společnost zároveň naznačila, že spolupráce se skupinou Viasat bude pokračovat i v nadcházejícím období. Vedení operátora avizovalo na začátek příštího roku další „malý dárek“, konkrétnější zatím být nechce. 

