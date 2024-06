Antik TV nabídne přenosy z Wimbledonu v rozlišení Ultra HD

Autor: Antik Telecom

Čeští a slovenští zákazníci služby Antik TV mohou od 1. července sledovat speciální stanici v Ultra HD rozlišení. Kanál Eurosport 4K Wimbledon nabídne přenosy z prestižního tenisového turnaje.





„Letos se nám do české služby podařilo zařadit kanál Eurosport ve 4K rozlišení, který jsme spojili se startem Roland Garros. Tentokrát jsme se zaměřili na další z prestižních tenisových turnajů a přinášíme jej našim zákazníkům rovněž v nejvyšší kvalitě. Aktuálně nabízíme speciální pop up kanál Eurosport 4K Wimbledon, a to nejen na Slovensku, ale také v naší službě v České republice,“ oznámil produktový ředitel Antik Telecom Vlastimil Lakatoš.

Jediný tenisový turnaj hraný na trávě si diváci vychutnají od 1. do 15. července. Do programu budou kromě živých přenosů a analýz zařazeny i rozhovory a highlighty.

Kromě dočasné stanice bude Wimbledon také v programu klasického Eurosportu, přenosy konkrétně zařadí stanice Eurosport 2. Placená stanice má na našem a na slovenském trhu výhradní práva na televizní vysílání Wimbledonu. Přenosy by měli vidět také uživatelé streamovací aplikace Max, pokud mají předplacený doplněk Sport.