Lupa.cz  »  Antimonopolní úřad a ČTÚ prověří, zda mobilní operátoři v ČR neporušují hospodářskou soutěž

Antimonopolní úřad a ČTÚ prověří, zda mobilní operátoři v ČR neporušují hospodářskou soutěž

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozjel sektorové šetření, v rámci něhož chce prověřit fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory v České republice. Zaměří se tedy na velkou trojku T-Mobile, Vodafone a O2. Zkoumat se bude období od roku 2018 do 31. října 2025.

Antimonopolní úřad prověří tyto oblasti: cenové podmínky mobilních služeb, zejména volání, SMS a mobilní data, dopady jejich balíčkování s dalšími službami, vliv takzvaných retenčních nabídek.

ÚOHS už ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) provedl předběžnou analýzu. Ta naznačila rozdíly v elasticitě poptávky mezi operátory, různou míru jejich vzájemné zastupitelnosti a nezanedbatelný význam neceníkových nabídek. Analýza je k dispozici zde.

ČTÚ poskytne ÚOHS odbornou součinnost. Oba úřady nedávno podepsaly memorandum o spolupráci. “Poznatky ze sektorového šetření ČTÚ využije při hodnocení úrovně soutěže na velkoobchodním trhu,” uvedl ČTÚ.

V prohlášení úřadů dále stojí:

Úřad již v minulosti provedl sektorové šetření, ve kterém na retenčních nabídkách zkoumal možnou existenci zakázané dohody či tacitní koluze mezi mobilními operátory. Množství a variabilita retenčních nabídek vedla tehdy Úřad k závěru, že k tacitní koluzi nedochází. Nově zahájené sektorové šetření umožní ověřit, zda dřívější závěry Úřadu jsou i v současnosti platné.

„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů, které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ objasnil důvody k zahájení šetření předseda ÚOHS Petr Mlsna, který současně ocenil komplementární spolupráci s ČTÚ.

„Cenové strategie mobilních operátorů pečlivě a průběžně sledujeme a hodnotíme, jakkoliv dotčené trhy již nejsou regulované. Proto poskytneme ÚOHS potřebnou odbornou podporu s využitím našich odborných znalostí mobilního trhu. Výsledky sektorového šetření ÚOHS využijeme při následujícím hodnocení velkoobchodního trhu,“ přivítal zahájení šetření také předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Roboti už jdou, už tady jsou…

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).