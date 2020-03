 »  Antimonopolní úřad chce mít přístup k data retention informacím

Karel Wolf

Operátoři dnes v rámci data retention povinnosti musejí ze zákona o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.) půl roku uchovávat informace o tom kdy, odkud a jakým způsobem komunikace proběhla a jak dlouho trvala. O přístup k těmto informacím dnes mohou žádat pouze bezpečnostní složky a to jen v případě závažného důvodu, to by ale chtěl antimonopolní úřad s novelou zákona změnit.

Změna, kterou ÚOHS navrhuje, se objevila v rámci připomínek k novele zákona o elektronických komunikacích. Antimonopolní úřad v ní nicméně nežádá neomezenou výjimku, přístup k datům by podle jeho návrhu měl povolovat soud.

„Dost často se nám stává, že jednatelé nejsou, ztrácejí telefony, nebo dostáváme upozornění na to, že dochází k nějaké komunikaci mezi podniky. Jediný způsob, jak to ověřit, je pouze prostřednictvím telefonů,“ zdůvodnil pro Radiožurnál Českého rozhlasu první místopředseda antimonopolního úřadu Hynek Brom, proč by měl mít jeho úřad k těmto údajům přístup. „Jsme si vědomi toho, že to je citlivá záležitost, protože jde o data, která jsou zajišťovaná v rámci veřejného prostoru. Proto i ten náš návrh není o tom, že o sledování telefonů rozhodne úřad sám, ale pouze za přivolení soudu,“ dodal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zatím k návrhům úřadu odmítlo vyjádřit.