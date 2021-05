Antimonopolní úřad posuzuje fúzi Zootu a Bibloo

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá spojením módních e-shopů Zoot a Bibloo. ÚOHS informaci zveřejnil na webu a na fúzi upozornil i server E15. Ke spojení má dojít na základě toho, že investiční skupina Natland Group prostřednictvím firmy Company New stupuje do provozovatele Bibloo, kterým je firma Digital People. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti maloobchodního prodeje oděvů a obuvi prostřednictvím kamenných prodejen a internetu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ stojí v prohlášení úřadu. Mluvčí Natland Group Hana Filipová odmítla fúzi komentovat do doby, než ÚOHS o spojení rozhodne.

Bibloo za loňský rok zvýšil tržby o 32 % na 1,4 miliardy korun. E-shop působí v 10 zemích. V roce 2019 se firma spojila se značkou UrbanStore. Zoot se do vlastnictví Company New dostal loni, přičemž firma byla jeho hlavním věřitelem v době, kdy se e-shop v roce 2018 zadlužil a nezvládl ufinancovat svůj provoz. Začátkem letošního roku Zoot oznámil expanzi do Chorvatska a Slovinska, a také návrat do Rumunska. Company New také loni koupila minoritní podíl v módním e-shopu Different, což Zootu přineslo nového šéfa.