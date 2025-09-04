Antimonopolní úřad posuzuje prodej české IT firmy Adastra do rukou Američanů za osm miliard

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat převzetí české IT společnosti Adastra Group americkým fondem Carlyle. Záměr o uzavření obchodu byl oznámen letos v létě s tím, že Američané zaplatí zhruba 400 milionů dolarů, asi osm miliard korun.
Carlyle kupuje Adastru skrze české eseróčko Astro Bidco. Posuzování spojení probíhá ve zjednodušeném řízení.
Adastru prodávají podnikatelé Jan Červinka (podíl necelých 44 procent), Jan Mrázek (30 procent) a Petra Jech (přes 26 procent), kteří budou nadále působit jako akcionáři.
Adastra se zaměřuje na data governance, datovou analytiku, datové sklady, bezpečnost nebo nasazování tří největších cloudů světa, tedy AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Práce s daty nyní Adastře pomáhá se prosadit v byznyse s umělou inteligencí, kde jsou data klíčová.
Carlyle je v Česku aktivním kupujícím. Kromě Adastry už získal přerovský podnik Meopta, který dodává třeba do ASML (16 miliard korun), brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan (opět dodávky do polovodičového průmyslu) a pražskou firmu Phrase (Memsource) zaměřenou na automatizované překlady.