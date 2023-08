Antimonopolnímu úřadu se nelíbí tendr na vysílání fotbalové ligy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže požaduje, aby se tendr na práva k vysílání českého fotbalu rozdělil na několik menších částí. Soutěž o jeden velký balík práv u něj neprojde. Napsaly to Hospodářské noviny.





Ligová fotbalová asociace věří, že by veřejný tendr mohl vynést až 400 milionů korun ročně. Antimonopolní úřad chce, aby se do soutěže o jednotlivá vysílací práva mohli zapojit i menší hráči.





„Úřad dal jasně najevo, že ho nezajímají ekonomické ani technologické požadavky LFA. Točí se pouze na slově transparentnost, aby se o práva mohlo ucházet co nejvíc subjektů. Takovým podmínkám ale není snadné vyhovět,“ řekl novinám nejmenovaný funkcionář z prvoligového fotbalu.

Oproti původnímu návrhu se zřejmě změní nejen podoba tendru, ale i doba trvání a váhy kritérií, podle nichž se bude vítěz vybírat. Práva by byla na pět sezon od července 2024, nejpodstatnější pro hodnocení by byla nabídnutá cena (85 %). Kvalita přenosu a splnění technických podmínek by tvořily zbylých 15 % hodnocení předložené nabídky.

Práva by se soutěžila ve třech částech: na první ligu, druhou ligu a streamingová práva pro sázkové kanceláře. Zájemci o první ligu mají podat nabídky ve třech variantách – výhradní, v kombinaci s jednou sázkovou kanceláří a v kombinaci se dvěma sázkovými kancelářemi.

„Podobně mají poslat tři nabídky i pro varianty ohledně vysílaných zápasů z jednoho hracího kola: celé ho vysílají sami, vyberou si čtyři nejatraktivnější zápasy, nebo jim LFA vybere čtyři zápasy,“ dodaly Hospodářské noviny.

O novém držiteli vysílacích práv na český fotbal by mělo být jasno do konce září.