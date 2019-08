 »  APEK: Česká pošta nerozváží zásilky a klame tak zákazníky

Karel Wolf

Česká pošta při objednání služby „Balík do ruky“ slibuje dodání objednané zásilky přímo do rukou adresáta. Minimálně poslední měsíce se ale množí případy, kdy pošta balík pouze uloží na nejbližší pobočce. Rozdíl v ceně druhého způsobu doručení samozřejmě nevrátí, nespokojení zákazníci si pak vylévají zlost na internetových obchodech, tvrdí to Asociace pro elektronickou komerci.

Podle APEK počet stížností nakupujících v e-shopech v poslední době přibývá, s alespoň jednou takovou stížností se v uplynulých třech měsících údajně setkala více než polovina dotázaných obchodníků. „Bohužel, v posledních měsících se setkáváme se stížnostmi nakupujících. Na ty čeká místo objednaného balíku do ruky pouze lístek ve schránce s informací, že zásilkaje uložena na provozovně ČP. Dříve jsme se setkávali s liknavostí jednotlivých doručovatelů, kteří nechávali adresátům výzvy i v případě, kdy tito byli doma. V současné době vše spíše působí jako systémová záležitost,“ komentuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

„Se situací, kdy mi byl balík uložen na pobočce České pošty bez snahy jej doručit, mám dokonce nedávnou osobní zkušenost. Na přepážce jsem byl informován, že pobočka dostala přímo pokyn, které zásilky se ani nemá snažit doručovat a to údajně z kapacitních důvodů. Pro e-shopy je to velká nepříjemnost. Současně je těžké určit, kolik zákazníků bylo přesně poškozeno, jelikož ne všichni si stěžují,“ doplňuje Vetyška.

Situaci navíc komplikuje fakt, že spotřebitel, který si dodání objedná prostřednictvím internetového obchodu, není v přímém smluvním vztahu s Českou poštou.