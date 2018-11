 »  Aplikace České školní inspekce umožňovala komukoli stáhnout údaje o žácích

Údaje o až 140 tisících žácích druhého stupně bylo možné získat z testovací aplikace České školní inspekce, která se dá stáhnout z webu. Na problém upozornil pedagog Libor Klubal a ověřil jej poté také Michal Bláha z projektu Hlídač státu.

Jak včera upozornil @libor_klubal, Česká školní inspekce umožňuje komukoliv stáhnout seznamy žáků 6./9.tříd ZŠ včetně infa o jejich zdrav.znevýhodnění. Pozitivně jsme to včera otestovali a stáhli tisíce údajů během 1 hod.

Autory aplikace jsou dle (c) NESS a.s. a iteligence a.s. pic.twitter.com/w9MaRV8iMI