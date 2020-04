 »  Aplikace eRouška má na Androidu 100 tisíc uživatelů, na verzi pro iOS se zatím čeká

David Slížek

Aplikace eRouška, která přes Bluetooth sbírá kontakty uživatelů, překonala po několika dnech od startu 100 tisíc aktivních uživatelů (v systému Android). V průběhu online konference COVID-ITe 2020 na blížící se milník upozornil Vojtěch Komenda, který v iniciativě COVID19CZ vývoj aplikace vede.

100 tisíc aktivních uživatelů pak aplikace během čtvrtečního dopoledne skutečně dosáhla. „Během prvního dne – tedy Bíle soboty – si eRoušku stáhlo 45 tisíc lidí. Ve špičce jsme měli 10 registrací za sekundu. Ve středu už bylo tempo stahování na obvyklejší úrovni – cca 15 tisíc instalací za den, což odpovídá asi 600 lidem každou hodinu,“ potvrdila Lupě mluvčí COVID19CZ Irena Zatloukalová.

„Pracujeme na překladu aplikace do angličtiny, aby ji mohli používat třeba i cizinci, kteří v Česku žijí,“ doplnila.

TIP: podívejte se na záznam online konference na YouTube:

eRouška je zatím k dispozici jen pro Android, na schválení verze pro iOS se ještě čeká. " Rádi bychom, aby byla iOS verze k dispozici do konce tohoto týdne, ale jsou tam věci, které nemůžeme ovlivnit. Žadatelem o nasazení je ministerstvo zdravotnictví a Apple vyžaduje poměrně náročný proces identifikace instituce," vysvětlil Komenda.

Jak v iOS obejít omezení běhu na pozadí

Z testování také vyplývá, že se eRouška na iOS potýká s tím, že systém aplikaci brání v kontinuálním běhu na pozadí. Podobné je to i u některých výrobců zařízení pro Androidu, třeba u telefonů Xiaomi nebo Huawei, ke kterým tvůrci eRoušky publikovali detailní návody, jak omezení v nastavení vypnout.

„Apple to na iOS zabarikádoval tak dobře, že nejsme schopní přesvědčit telefon, aby eRouška naprosto bez problémů a bez jakékoli interakce na pozadí fungovala. Ona funguje 10 nebo 15 minut a potom potřebuje nějaký impuls, aby začala fungovat znovu,“ popisoval Komenda.

„Zvolili jsme nakonec řešení, které původně navrhli v Singapuru: používáme čidlo, které na iPhonu detekuje, že se někdo k telefonu přiblížil. V běžném provozu slouží k tomu, že když zvednete telefon k uchu, vypne se obrazovka, abyste si uchem něco nevypnuli. My ten senzor používáme k tomu, že pokud se k němu přiblížíte, aktivuje to eRoušku. To znamená, že jakmile budou uživatelé iOS aplikaci požívat, měli by mít telefon v kapse otočený směrem k noze, aby senzor neustále detekoval,“ vysvětloval Komenda.

Vývojáři by rádi v budoucnu eRoušku migrovali na řešení na úrovni operačního systému, které podle svého oznámení připravuje Google a Apple. Bude ale záležet na tom, jak obě firmy své řešení naimplementují, zatím o něm není moc konkrétních informací.

Jak poznat rizikový kontakt

Komenda na konferenci také popisoval, jak je řešená ochrana soukromí a decentralizace aplikace. eRouška podle něj vysílá po Bluetooth svůj identifikátor (FUID) a zhruba po dvou minutách zaznamenává seznam FUID kolem sebe (včetně síly signálu).

„ID, které vysíláte do svého okolí, se pravidelně, zhruba jednou za hodinu, změní. Takže uživatel nedokáže identifikovat, že osoba, kterou naskenoval ráno, je stejná, kterou naskenoval večer,“ popsal Komenda. Podrobné fungování aplikace je popsáno v dokumentaci na GitHubu.

Za potenciálně rizikový kontakt se podle Komendy považuje ten, který po korekcích zaznamenává sílu signálu vyšší než 75 – 80 dBm (to by mělo odpovídat přibližně vzdálenosti 2 metry) po dobu minimálně 15 minut za kalendářní den.

Data se ukládají v telefonu uživatele. Pokud se dotyčný nakazí nemocí COVID-19, může údaje o svých kontaktech sdílet s hygieniky. Ti pak mohou zaznamenané FUID spárovat s telefonními čísly, která uživatelé zadávají při prvním startu aplikace. „Ty údaje se v jejich databázi udržují maximálně 12 hodin, v reálu spíš kolem šesti a méně,“ řekl Komenda. Hygienici pak mohou trasovat kontakty nakaženého.

Podívejte se, jak vypadá první spuštění aplikace eRouška: