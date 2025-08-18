Lupa.cz  »  Aplikace Můj vlak od Českých drah nově zahrnuje podrobné plánky 160 nádraží

Aplikace Můj vlak od Českých drah nově zahrnuje podrobné plánky 160 nádraží

Jan Sedlák
Včera
2 nové názory

Sdílet

Vlak - České dráhy Autor: Depositphotos

Aplikace Můj vlak od Českých drah nově obsahuje plány pro lepší navigaci na nádražích a plánování cesty včetně napojení na městskou hromadnou dopravu a podobně.

Zobrazit si lze nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel a další služby. Data jsou k dispozici u více než 160 stanic a další mají postupně přibývat. Plánky stanovišť najdete pod záložkou Stanice v hlavní nabídce aplikace.

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec uvedl, že appku Můj vlak denně používá přes sto tisíc uživatelů. Téměř polovina cestujících tohoto dopravce kupuje jízdenky online. Můj vlak má na Google Play Store od uživatelů hodnocení 4,6 hvězdičky z pěti, na Apple App Store je to 4,7 hvězdičky z pěti.

České dráhy už nějakou dobu přináší zajímavé inovace a investice (ostatně i appka patří v Evropě k těm nejlepším). Aktuálně například jako jedny z prvních na světě testují připojení k internetu přes satelitní Starlink. Postupně se rovněž investuje do lepšího mobilního signálu a Wi-Fi, například skrze speciálně upravená okna.

Jak vypadá Starlink ve vlaku InterPanter Českých drah:

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi si připlácejí za storna i domácí mazlíčky

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).