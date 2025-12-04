Lupa.cz  »  Aplikace SledováníTV zařadila do nabídky tři hybridní filmové kanály

Aplikace SledováníTV zařadila do nabídky tři hybridní filmové kanály

Filip Rožánek
Dnes
Internetová televize SledováníTV začala nabízet tři nové kanály zaměřené na filmovou produkci. Nejedná se však o televizní vysílání v tradičním smyslu. Jde o samostatně volitelné tematické playlisty s vkládanou reklamou, které kombinují videotéku s klasickým lineárním vysíláním.

SledováníTV je technicky označuje za „EPG kanály“. Dá se na ně přepnout přes elektronického programového průvodce. Kanálové pozice s názvy SledovaniTV Family, SledovaniTV CZ/SK a SledovaniTV Comedy jsou dostupné uživatelům trvale ve všech typech předplatného.

Obsah není vysílán v reálném čase formou klasického streamu. Po výběru konkrétního titulu z programu divák zhlédne reklamní blok, následně je však film přehráván bez dalších reklamních přerušení. Tento hybridní model umožňuje sledovat pořady nejen v čase jejich naplánování v programu, ale také zpětně či v předstihu, jelikož veškerý obsah je současně dostupný v rámci videotéky operátora.

Obsahová náplň je rozdělena podle žánrů a cílových skupin. Stanice SledovaniTV Family se zaměřuje na rodinné tituly, jako jsou Tři přání pro Popelku nebo Ztracen v Džungli. Kanál SledovaniTV CZ/SK agreguje domácí a slovenskou tvorbu včetně snímků Poslední závod či Vlastníci. Třetí okruh, SledovaniTV Comedy, nabízí zahraniční i české komedie, například oscarový snímek Všechno, všude, najednou. Filmová nabídka by se měla pravidelně obměňovat.

Zavedení těchto kanálů je výsledkem technologické a obsahové spolupráce s firmou Starmax Media. „Divákům přinášejí inovativní způsob doručování obsahu a jednodušší přístup k zábavě,“ uvedl k technickému řešení spolumajitel Starmax Media Radek Přikryl. Firma spolupracuje s technologickou firmou TIVIO Studio na monetizaci obsahu prostřednictvím dynamické reklamy.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

