 »  Apple chce Bonda. A není sám. Technologické firmy začínají lovit u filmařů

Jan Beránek

Jak naplnit svou bezednou videoplatformu kvalitním obsahem, který přitáhne věrné zákazníky. Apple oznámil, že se pustí do tvorby vlastního obsahu, na který si vyhradila firma miliardu dolarů. Zároveň na úterní keynote představili v rámci Apple TV živé sportovní přenosy a teď má políčeno i na velké ryby.

Podle serveru Hollywood Reporter má Apple zájem zřejmě o celou značku 007. To už by mohlo zahýbat s diváckou základnou. Práva drží dnes MGM. A podle amerických médií se do souboje o kultovní značku přidal i Amazon.

Cenově by se příběhy neohroženého agenta měly pohybovat někde mezi dvěma a pěti miliardy dolarů.