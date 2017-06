 »  Apple chce dohnat Spotify. Přidá levnější předplatné, rovnou na rok

Jan Beránek

Google nedávno přidal do zkušebního bezplatného období svého Google Music jeden měsíc navíc a Apple teď podle serveru 9toMac chystá roční paušál na Apple Music, který se dostane na cenu kolem 120 korun, dnes je to korun 149. Nový tarif je ale zatím dostupný jen v USA. Roční paušál by měl vyjít na 99 dolarů.

V oblasti streamované hudby je to na technologickou scénu dost nestandardní stav. Dominuje jí totiž firma z Evropy. V tomto případě švédské Spotify, které nedávno ohlásilo 140 milionů uživatelů a z toho 50 milionů platících. Letos se také chystá na burzu.