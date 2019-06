 »  Apple do Prahy hledá odborníky na data a strojové učení, dělat mají na Apple Watch

Jan Sedlák

Kalifornská společnost Apple nadále posiluje své vývojové centrum v Praze, které zde funguje už několik let a vzniklo na základě akvizice firmy AuthenTec. Nedávno do něj začala shánět datové vědce a odborníky na strojové učení, kteří by měli pracovat na vylepšování a tvorbě algoritmů pracujících se zdravotnickými daty.

Pozice nazvané Machine Learning Engineer/Data Scientist mají konkrétně mít zodpovědnost za vytváření závěrů a doporučení na základě a vylepšování algoritmů ze zdravotnických senzorů, které Apple osazuje především do hodinek Apple Watch. Ty zároveň čím dál více profiluje jako zařízení hlídající zdraví.

Pozice Data Scientist pak má pracovat se zdrojovými daty, pracovat s velkými datasety, vizualizovat a analyzovat výkony algoritmů a podobně. Apple mimo jiné vyžaduje znalost práce s nástroji jako Matlab, R, Python či NoSQL databázemi. Cupertino rovněž do Prahy hledá QA inženýry, kteří mají kvalitu zmiňovaných funkcí a algoritmů hlídat.

Apple pozice označuje jako „součást týmu budujícího novou generaci senzorů, firmwaru a algoritmů pro human interface zařízení.“

Toto začlenění dává smysl. Apple v Praze historicky pracuje na technologiích spojených se senzory, například na Touch ID. Firma v Česku v roce 2018 zaměstnávala 65 lidí. Do vývoje postupně navyšuje investice – v roce 2017 tvořily roční náklady necelých 108 milionů korun, loni už to bylo necelých 117 milionů.