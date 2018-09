 »  Apple Pay má do Česka přijít už letos, startují i Garmin Pay a Fitbit Pay

Jan Sedlák

Mobilní platby Apple Pay by v Česku mohly odstartovat na přelomu roku, píší Hospodářské noviny. Ty citují zdroj z bankovního prostředí, podle kterého by některé banky mohly přijít se spuštěním ještě koncem roku.

S podobnou informací už dříve přišel také slovenský web Živé.sk, který také uvedl, že se vedla Česka dočkají i Slovensko a Rakousku. O nasazení Apple Pay mimo záznam opatrně mluví více zdrojů z tuzemského finančního sektoru.

Platební služba Applu už funguje například v Polsku nebo na Ukrajině. Je možné, že Apple rozšíření do dalších zemí oznámí při nadcházejícím oznámení nových iPhonů a hodinek Apple Watch. Pokud by tedy vše dopadlo, pomocí iPhonů by v Česku bylo možné platit bezkontaktně podobně jako platebními kartami.

Na našem trhu už nějakou dobu funguje Google Pay a objevují se také další služby. Moneta Money Bank jako první spustila Garmin Pay a Fitbit Pay, takže je možné platit chytrými hodinkami těchto značek.