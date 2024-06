Apple porušuje pravidla nové regulace, konstatuje v předběžné zprávě Komise

Evropská komise zaslala společnosti Apple předběžnou zprávu k hodnocení souladnosti jejích praktik s Nařízením o digitálním trhu (DMA). Řízení Komise zahájila na konci března. V předběžném stanovisku konstatuje, že pravidla pro obchod App Store jsou v rozporu s touto regulací, neboť brání vývojářům aplikací nabízet zákazníkům alternativní kanály pro nabídky a obsah.





Vedle toho Komise zahájila s Applem nové řízení o nesouladu regulace kvůli obavám, že jeho nové smluvní požadavky na vývojáře aplikací a obchody s aplikacemi třetích stran, včetně nového „poplatku za základní technologie“, nezajišťují účinné dodržování povinností stanovených DMA.

Apple přitom není jediným technologickým gigantem v hledáčku Bruselu. Podobně prověřuje i Google (Alphabet), Metu a Amazon.

Podle DMA by vývojáři, kteří distriubuují své aplikace přes App Store, měli mít možnost bezplatně informovat své zákazníky o alternativních možnostech levnějšího nákupu, nasměrovat je na tyto nabídky a umožnit jim nákupy.

Apple používá tři sady obchodních podmínek s vývojáři aplikací. Ty podle konstatování Komise brání v informování o cenách nebo v propagaci nabídek dostupných v alternativních distribučních kanálech. Vývojáři si podle podmínek mohou dát do aplikací pouze odkaz, který zákazníka přesměruje na web s možností uzavřít smlouvu.

Komise také kritizuje výši poplatků, které si Apple účtuje za každý nákup digitálního zboží nebo služeb uskutečněný do 7 dnů po opuštění aplikace.

Zasláním předběžného stanoviska Komise informovala Apple o svém předběžném názoru, že společnost porušuje DMA. Ta teď může uplatnit své právo na obhajobu tím, že se seznámí s dokumenty ve vyšetřovacím spise a písemně odpoví na předběžná zjištění. Vyšetřování by měla být uzavřena do 12 měsíců, tedy do března příštího roku. Firmám hrozí pokuta až do výše 10 % celosvětového ročního obratu.