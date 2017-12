 »  Apple se omlouvá za zpomalování iPhonů a sníží poplatek za výměnu baterií

David Slížek

„Je nám jasné, že někteří z vás si myslí, že vás Apple zklamal. Omlouváme se.“ Americká firma vydala obsáhlé oficiální stanovisko ke zpomalování iPhonů se staršími bateriemi, ve kterém si nasypala popel na hlavu.

Ve svém vyjádření tvrdí, že jí nešlo o to, aby zkrátila životnost smartphonů nebo podfukem přiměla zákazníky k nákupu nového přístroje. A popisuje, jak a proč do iOS zavedla softwarové zpomalování procesorů, které se navenek projevuje jako snížení výkonu přístroje.

Podle Applu jde o opatření, které má u telefonů se staršími akumulátory zabránit nečekanému vypínání nebo zamrznutí. Li-Ion články totiž postupem času „stárnou“ a ztrácejí kapacitu. Podrobněji tento mechanismus Apple popisuje na nové stránce o vlivu baterií na výkon iPhonu.

Apple novinku zavedl před rokem s uvedením iOS 10.2.1. Týkala se tehdy modelů iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus a iPhone SE. V rámci iOS 11.2 pak firma opatření rozšířila i na iPhone 7 a iPhone 7 Plus.

Jenže o opatření zákazníkům dostatečně neřekla a na celý problém reagovala teprve tehdy, když jej na základě debaty na Redditu letos v prosinci svými testy prokázala firma Primate Labs. Poté, co Apple zpomalování přiznal, padlo na něj u amerických soudů několik žalob o náhradu škody.

Jako odškodnění a omluvu teď Apple zákazníkům se staršími přístroji, které jsou už po záruce (musí jít o iPhone 6 a novější modely), nabízí slevu na výměnu baterie. Místo 79 dolarů by měla stát 29 dolarů. Slevu začne poskytovat někdy v lednu a platit bude až do prosince 2018.

Na začátku roku 2018 také uvede v iOS novou funkci, přes kterou budou uživatelé moci sledovat „zdraví“ baterie a to, jak ovlivňuje výkon zařízení.