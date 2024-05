Apple se omluvil za "drtivou" reklamu na iPad Pro

Firma Apple nebude v televizní kampani používat reklamní spot na nový iPad Pro. Potvrdil to její viceprezident pro marketing Tor Myhren, který se zároveň za video, jež řada uživatelů kritizovala, omluvil.

„Kreativita je součástí DNA Applu a je pro nás neskutečně důležité vytvářet produkty, které ji podporují. Naším cílem je vždy oslavovat nesčetné způsoby, jak se uživatelé vyjadřují a realizují své nápady prostřednictvím iPadu. Tímto videem jsme se netrefili a omlouváme se za to,“ napsal ve vyjádření pro server AdAge.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG