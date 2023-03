Apple se poprvé napřímo připojil do Česka, začal využívat Cendrův uzel Peering.cz

Autor: SH.cz

Komerční internetový uzel Peering.cz má dalšího velkého globálního zákazníka. Do peeringu Zdeňka Cendry se připojil Apple. Je to poprvé, co se Apple do českého peeringu připojil, v konkurenčním NIX.CZ není.





Cendra uvádí, že má nastavenou otevřenou peeringovou politiku. V seznamu sítí je aktuálně uvedená selektivní politika s tím, že Apple nevyužívá route servery.





Peering.cz vedle několika lokalit v Česku funguje také v Rakousku, Německu a na Slovensku.

Peering.cz má rekord v datovém toku přesahující 3,2 Tb/s s tím, že propojuje 176 sítí. NIX ve špičce prozatím dosáhl na rekord 2,3 Tb/s. Připojuje se do něj 209 sítí.