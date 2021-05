Apple v Česku loni ve výzkumu, vývoji a podpoře prodeje protočil přes miliardu

Americká společnost Apple v roce končícím 30. září 2020 v Česku v rámci výzkumu a vývoje a služeb podpory prodeje a marketingu protočila 1,049 miliardy korun. Rok předtím to dělalo 860,7 milionu korun.

Apple v Česku už několik let provozuje výzkumné a vývojové centrum, které se mimo jiné soustředí na senzory nebo práci s daty. Pražský vývoj byl postaven na základech koupené firmy AuthenTec. Apple do zdejšího R&D neustále investuje. Na výzkum a vývoj pro mateřský Apple Inc. loni šlo 171,2 milionu korun, rok předtím to bylo 129,2 milionu.

Většina z více než miliardové loňské částky (878,3 milionu korun) šla na podporu prodeje a marketingu pro podnik Apple Distribution International Limited.

Apple u nás loni zaměstnával 85 lidí, meziročně o 14 více. Mzdové náklady činily 138,8 milionu korun. Z toho deset zaměstnanců je vedoucích pracovníků se mzdami 28,2 milionu.

Apple také v Praze opět natáčel reklamu: