Apple v Česku opět zvětšil své tajemné a dobře platící vývojové centrum

Americká společnost Apple v Česku provozuje dvě nepříliš známé aktivity. V domě na Václavském náměstí v Praze má spartánskou místnost, kde briefuje novináře a partnery o novinkách. A v hlavním městě zároveň drží v chodu postupně rozšiřované vývojové centrum. To vyrostlo i v posledním auditovaném finančním roce.
Roční výnosy české pobočky Apple Czech vyskočily na 1,48 miliardy korun. Většina z nich, asi 1,1 miliardy korun, připadla na poskytování služeb podpory prodeje a marketingu pro mezinárodní distribuci Applu. To znamená, že několik zaměstnanců řeší prodejní aktivity na našem trhu. Samotné prodeje technologií firmy (reálné tržby ze zdejšího trhu) se, stejně jako u dalších velkých firem, vykazují v centrálách v Irsku a podobně.
Část z celkových výnosů pak připadá na výzkum a vývoj, naposledy to dělalo 339 milionů korun. Právě v R&D pracuje velká část z celkových 116 tuzemských zaměstnanců Applu. Roční osobní náklady činily 321 milionů, tedy 2,8 milionu korun na hlavu.
Apple v Česku průběžně roste. V roce 2020 měl výnosy mírně přes miliardu a zaměstnával 85 lidí. Do výzkumu a vývoje tehdy poslal 171 milionů, tedy zhruba polovinu toho, co v posledním roce.
Apple se do českého hlavního města dostal prostřednictvím akvizice. V roce 2012 za 356 milionů dolarů, skoro osm miliard korun, koupil firmu AuthenTec, která v Praze měla vývoj. Apple si zdejší kanceláře ponechal a začal do nich investovat. AuthenTec se soustředil na technologie zaměřené na ověřování identity uživatelů, což korelovalo s plány Applu rozšiřovat služby jako Touch ID nebo Face ID pro odemykání iPhonů a dalších přístrojů pomocí otisků prstů a snímání obličeje.
Pražský vývojový tým se na tyto technologie nadále zaměřuje, postupně se nicméně rozrostl. Touch ID a Face ID souvisejí se senzory, což vedlo k rozšíření záběru na další senzoriku, například pro automatickou úpravu jasu displejů a podobně. Podobné snímací prvky hrají důležitou roli třeba v chytrých hodinkách Apple Watch, kde je nutné neustále hlídat řadu údajů (krokoměr, kalorie a tak dále) a zároveň je nutné docílit toho, aby tyto senzory kvůli výdrži baterie spotřebovávaly co nejméně energie.
Na to Apple v Praze nabalil také zpracování dat z těchto senzorů, což je úzce spjaté s prvky umělé inteligence. Zakládal se také tým pro Core OS zaměřený na návrh částí operačních systémů Applu.