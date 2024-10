Archiv Wayback Machine po útoku dočasně nepřidává nové záznamy

Autor: Depositphotos

Populární internetový archiv Wayback Machine zachycující podobu webových stránek hluboko do minulosti se vzpamatovává z kybernetického útoku z minulého týdne. Útok DDoS vyřadil stránky z provozu 9. října. Tomu předcházel únik dat z databáze pro ověřování uživatelů čítající přes 31 milionů unikátních záznamů. Informuje o tom The Verge.





Wayback Machine je nyní v provizorním režimu pouze pro čtení. „Obnovování ze zálohy si možná vyžádá další zásah. V tom případě by musel být provoz opět na určitou dobu pozastaven,“ říká zakladatel Brewster Kahle.

Služba nabízí vyhledávání v 916 miliardách webových stránek, které byly v průběhu času archivovány. Aktuálně však nelze tento archiv rozšiřovat. Archivační služby musely být vypnuty, aby je odborníci mohli prozkoumat a posílit jejich bezpečnost.

Výpadek přišel jen několik týdnů poté, co Google začal odkazovat na archivovanou podobu stránek do služby Wayback Machine. Poté, co Google na začátku roku vypnul veřejné rozhraní své vlastní službu archivace podoby stránek, představuje Wayback Machine užitečný způsob, jak se ke starším verzím webů nebo archivovaným stránkám dostat.