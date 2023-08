ARES pro vyhledávání podnikatelů běží už pod vládní doménou gov.cz

Autor: ŠJů, Wikimedia Commons

Ministerstvo financí v pilotním provozu spustilo novou verzi Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES). Původní aplikace zůstává na stávající adrese dále funkční, nová aplikace s responsivním designem už běží v souladu s vládní strategií na jednotné doméně gov.cz.





Nový ARES v piltoním provozu 🥳



A samozřejmě hezky na doméně https://t.co/ajhejQ95dk pic.twitter.com/ZMBOvjFe8B — Jakub Onderka (@JakubOnderka) August 15, 2023

Aplikace využívá data z více než 10 rejstříků. Vedle vyhledání všech ekonomických subjektů (podnikatelů, orgánů veřejné moci i právnických osoby založených za jiným účelem než podnikání), je možné ověřit i správný tvar adresy, včetně jeho zobrazení na mapě.





Web upozorňuje na to, že do ARES se nelze zaregistrovat přímo, ale subjekty se zde objeví až tehdy, co jejich registraci provedou příslušné úřady. Kontakty na ně jsou zde také uvedeny.

Ministerstvo zjevně počítá do budoucna i s poskytováním výstupů z ARES ve formátu otevřených dat. Pilotní verze ale pod daným odkazem zatím nabízí jen vysvětlení, co otevřená data jsou.