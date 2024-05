Aricoma koupila firmu KCT Data a stala se největším českým integrátorem SAPu

Autor: KKCG

Tuzemská IT skupina Aricoma spadající pod KKCG Karla Komárka koupila další IT firmu. Tentokrát jde o KCT Data zaměřenou na prodej a implementaci SAPu. Aricoma už loni pro tyto účely získala Sabris Consulting a Consulting 4U a stala se největším partnerem SAPu u nás, tým čítá 220 lidí.





Aricoma získala stoprocentní podíl od Vladimíra Hodinka. Výši transakce zúčastněné strany nekomentovaly.





KCT Data měla v roce 2022 podle účetní závěrky tržby 216 milionů korun se ziskem po zdanění skoro 24 milionů. Loňské výsledky ještě nebyly zveřejněny, podle KKCG tržby činily více než 214 milionů. Firma zaměstnává osmdesát lidí v Praze, Brně a Ostravě.

KCT Data na trhu působí pětadvacet let. SAP dodává hlavně do automobilového průmyslu, energetiky, veřejné sféry a finančních služeb. Nyní je zajímavá doba dělat SAP, a to kvůli přechodu na cloud a SAP S/4HANA, což je dáno i licenční politikou SAPu.

Aricoma v posledním roce a půl získala čtyři firmy a v nákupech má zájem pokračovat. Aktivní chce být v Německu a zemích Beneluxu.

Roční tržby Aricomy dosahují na 9,5 miliardy korun, pro skupinu dělá 1600 lidí. Společně se Seyforem (Solitea) a SUDOP CIT jde o největší IT skupiny u nás s ambicí mezinárodní expanze.