Lupa.cz  »  Aricoma opět vyrazila na nákupy, získala část IT firmy ze severu Čech

Aricoma opět vyrazila na nákupy, získala část IT firmy ze severu Čech

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Karel Komárek, KKCG Autor: KKCG
Karel Komárek, KKCG

Tuzemská IT skupina Aricoma spadající pod KKCG si připsala další akvizici. Od českolipské firmy Datron získala divizi IT infrastruktury. Jde o menší obchod, do Aricomy přejde 20 lidí, kteří mají posílit pozici skupiny na severu Čech.

Koupená divize se zaměřuje na technologie jako Cisco, Symantec, Veeam, ESET, Sophos, IBM, VMware, HP, Dell nebo Tivoli. Poskytuje virtualizaci, databáze, kybernetickou bezpečnost a další infrastrukturní služby.

Datron funguje od roku 1991. Firma v roce 2023 udělala obrat přes 1,2 miliardy korun, protočí totiž velké objemy hardwaru. Zisk před zdaněním dosáhl na 17,4 milionu korun.

Aricoma zaměstnává asi dva tisíce lidí. Roční tržby skupiny přesahují 10 miliard korun. Jde o největší IT skupinu u nás, která postupně pohltila značky jako AutoCont, Sabris, Cleverlance, AEC, KCT Data a další. Vedle stojí značka Avenga (dříve Qinshift), skrze níž KKCG v IT operuje převážně na zahraničních trzích.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).