 »  Arktida bude do roku 2021 plně pokrytá vysokorychlostním internetem

Karel Wolf

Oblast kolem severního pólu, domovská oblast Inuitů, Aleutů, Sámů, Čukčoů a Laponců sice nepatří zrovna k nejhustěji osídleným oblastem planety Země (méně než 1 osoba na km2), to ale nikomu nebrání tomu, aby mohla být celá oblast pokryta rychlým internetovým připojením. To bude v oblasti k dispozici ve formě družicového signálu z nízko letících satelitů.

Prohlašuje to alespoň společnost OneWeb, která momentálně buduje masivní síť nízko letících satelitů. Pokud lze věřit oficiálnímu oznámení, tak satelity pokryjí kompletní území Arktidy, která zahrnuje území pět států, a uživatelům pohybujícím se nad 60 stupni severní šířky nabídnou 375 Gbps. Jedná se samozřejmě o sdílenou kapacitu, ne vyhrazenou rychlost pro jednoho uživatele, i tak by ale mělo být připojení schopné konkurovat dnes běžně nabízeným komerčním optickým koncovým připojením. První významnější pokrytí satelitní sítí by mělo být v oblasti k dispozici na konci roku 2020, plné pokrytí pak na začátku roku 2021.

Společnost nicméně musí nejprve dostat svých 650 satelitů na oblohu, zatím jich tam má pouze šest, masivní vynášení satelitů na orbit (1200 km) by mělo začít tento říjen, pokud nenastanou žádné komplikace, bude probíhat pravidelně tempem 30 satelitů za měsíc.