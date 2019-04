 »  Armáda chce v případě nouze využít k obraně státu radioamatéry

Filip Rožánek

Ministerstvo obrany chystá zákon o připravenosti občanů k obraně státu, který by armádě umožnil podporovat různé spolky, mimo jiné radioamatéry nebo provozovatele dronů.

V případě nouze by pak mohla pro obranu státu využít schopnosti civilistů. „Potřebujeme tělesně a technicky zdatné lidi, jako jsou střelci nebo radioamatéři,“ citují Hospodářské noviny ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). Radioamatéři podle deníku jednali o spolupráci už s bývalým ministrem obrany Martinem Stropnickým.

Cílem je systémová podpora spolků, které by se do projektu dobrovolně zapojily. Obrana by výměnou za finanční podporu získala více informací o členech spolků a co mohou během krize reálně poskytnout.

Celkem jde ve všech spolcích asi o 620 tisíc lidí, kteří by mohli posloužit například schopnostmi nebo vlastní technikou při výpadku sítí.

Aktualizace 10:10 – Upřesnili jsme formulaci o počtu lidí, jde o všechny potenciální spolky dohromady.