Lupa.cz  »  Armáda ČR začala připojovat drony nebo vojenské roboty skrze síť 5G

Armáda ČR začala připojovat drony nebo vojenské roboty skrze síť 5G

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Armáda ČR Autor: Armáda ČR

Armáda České republiky je další tuzemskou organizací, která začala testovat využití privátní sítě 5G. Ta má parametry jako tradiční mobilní síť, ovšem je uzavřená pro konkrétního uživatele. Vojenské scénáře se od projektů jako je provoz v rámci jaderných elektráren, továren či nemocnic liší v nasazení v terénu.

Armáda chce ve využívání privátního 5G pokračovat, ministerstvo obrany proto skrze Sekci komunikačních a informačních systémů podepsalo memorandum s operátorem O2.

“Praktické testování potvrdilo, že nasazení 5G sítě je možné i v klimaticky a geograficky náročných podmínkách, včetně deště, silného větru a členitého terénu. Během čtrnáctidenního testování u Lipníku nad Bečvou byl ověřen provoz takzvané 5G SA (stand alone) privátní sítě a její propojení s armádní infrastrukturou. Cvičení potvrdilo, že technologie dokáže zajišťovat spolehlivou komunikaci mezi velitelskými jednotkami, drony, robotickými vozidly i pozemní technikou. Armáda by tak mohla i v případě živelních katastrof nebo dlouhodobého blackoutu rozsvítit v zasažených lokalitách vlastní síť a umožnit tak komunikaci všech záchranných složek i státní správy,” shrnuli vojáci.

“Vyzkoušeli jsme přenos pomocí milimetrových vln, rozšíření pokrytí dálkově řízenými vozy i připojení kamer s vysokým rozlišením. Testování potvrdilo, že 5G technologie, a zvláště pak privátní sítě mají v armádním prostředí své místo – jsou rychlejší než satelitní spojení, v některých oblastech levnější než tradiční vojenská technika a umožňují přenos obrazu i dat v reálném čase,” doplnil Tomáš Linhart, ředitel pro ICT sales v O2.

Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti Přečtěte si také:

Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Roboti už jdou, už tady jsou…

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).