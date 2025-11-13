Lupa.cz  »  Armáda nakupuje hackerské nástroje, tvrdí poslanec Růžička. Ve skutečnosti jde o kyberbezpečnostní kurzy

Armáda nakupuje hackerské nástroje, tvrdí poslanec Růžička. Ve skutečnosti jde o kyberbezpečnostní kurzy

David Slížek
Dnes
10 nových názorů

Hacker Autor: Depositphotos
  • 11:45 – doplnili jsme reakci Pavla Růžičky na dotazy Lupy, uvádíme ji na konci zprávy 

„Armáda pod vedením Karla Řehky nakoupila software pro prolamování hesel a hackování počítačů,“ oznámil příspěvek na profilu poslance Pavla Růžičky (ANO) na sociální síti X. Je u něj přiložený screenshot z dokumentu, který je nadepsaný „Žádost o povolení k pořízení analytického programu“ a je na něm seznam různých online služeb.

Většina jejich názvů je začerněna (dost neuměle, takže se dají snadno přečíst), dvě jména jsou naopak zvýrazněna. Jde o služby GERULATA a Hack the Box Academy. Právě ty by patrně podle příspěvku měly sloužit k prolamování hesel a hackování počítačů. 

„Tyto programy koupila armáda pro Speciální síly Armády České republiky. Možná proto, aby pomohli Velitelství informačních a kybernetických sil se špehováním politiků,“ dodává příspěvek s odkazem na dřívější Růžičkovo tvrzení o tom, že si česká armáda neoprávněně sbírala informace na politiky. Podle armády ale poslanec jen dezinterpretoval zadání pro armádní cvičení.

Hacking - armáda - Pavel Růžička - sociální sítěAutor: screenshot, Lupa.cz

Také tvrzení z aktuálního příspěvku je zavádějící. Služby, které post zmiňuje, totiž nejsou nástroji pro prolamování hesel či hacking.

Jak se dá snadno dohledat, GERULATA je služba na monitorování veřejně dostupných webů a sociálních sítí a analýzu tohoto obsahu. A Hack the Box Academy je výukový program, který v řadě tematických kurzů vysvětluje principy kybernetických útoků. Zahrnuje detailní popisy fungování hackerských technik, včetně prolamování hesel či metod průniků do špatně zabezpečných sítí, ale slouží výhradně ke vzdělávání expertů, kteří mají zajišťovat bezpečnost sítí či provádět penetrační testy.

Přestože na tuto skutečnost někteří uživatelé upozornili ve svých reakcích na příspěvek na X, závažné obvinění zatím zůstává nezměněné. Zaslali jsme panu poslanci dotazy, zda příspěvek skutečně psal, z jakých zdrojů vycházel a jestli si za jeho obsahem stojí. Pokud dorazí odpovědi, do textu je doplníme.

AKTUALIZACE 11:45 – Poslanec Pavel Růžička na dotazy Lupy odpověděl. Jeho reakci zveřejňujeme v plném rozsahu:

"Rozhodně nejsem specialista na IT a nikde jsem to ani netvrdil. Vycházel jsem z informací lidí, kteří o využívání těchto software nejen ví, ale i rozhodovali. Z nich vyplývá, že jednou věcí je oficiální cíl programu, ale některé z těchto softwarů nabízí i tzv. reverzní využití. Pak místo například zabezpečování a ochrany mohou být softwary využité například pro napadení nebo vstup do cizích počítačů. Je irelevantní, jestli to umí sám program, nebo jestli to program naučí obsluhu a obsluha tak získá potřebnou schopnost. 

Speciální síly nejsou Vojenské zpravodajství a na tuto skutečnost upozorňuji. Právě toto zdůvodnění bylo použito při nákupu programů uvedených v publikovaném dokumentu. Nemám důvod tomu nevěřit, protože v obráceném případě by člen armády, který o tento software žádal, uvedl svého nadřízeného do omylu, což mi přijde nepravděpodobné. 

Pokud jde o otázku z jakého dokumentu je screenshot pořízený, tak vám odpovím stejně, jako většině dalších novinářů. Není to veřejně přístupný dokument, ale není to ani dokument v režimu utajení. Dostal jsem se k němu díky tomu, že se systematicky věnuje obraně a především pak nekalostem, které se v ní dějí. Věřím, že pokud by se novináři o tuto oblast také zajímali, tak se k těmto informacím bez problémů také dostanou."

