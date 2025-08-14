Lupa.cz  »  Asociace digitálních tvůrců už má stanovy, ve výboru je Klempíř i Veselovský

Asociace digitálních tvůrců už má stanovy, ve výboru je Klempíř i Veselovský

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Influencerka, podcast, youtuber, digitální tvůrce Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini
Ilustrační foto

V České republice oficiálně vzniklo druhé zájmové sdružení českých tvůrců online obsahu. V obchodním rejstříku je od poloviny července zapsaná Asociace digitálních tvůrců. Založili ji Petr Lutonský, Petros Michopulos, Oto Klempíř a Martin Veselovský.

„Účelem spolku je sdružovat podcastery, hájit jejich zájmy a podporovat rozvoj podcastové tvorby jako důležité součásti mediálního a kulturního prostoru. Spolek se zaměřuje na budování profesní komunity, zlepšování podmínek pro tvorbu podcastů a zvyšování povědomí o významu tohoto média,“ stojí v základních informacích o spolku, které zveřejnil rejstříkový soud.

Platforma zprovoznila také provizorní internetové stránky, kde jsou zatím základní informace, přihláška a stanovy.

Spolek chce hájit právní zájmy podcasterů v otázkách autorských práv, licencí, ochrany osobních údajů a dalších právních záležitostech souvisejících s produkcí a distribucí podcastů. Mezi svými cíly uvádí také organizaci školení, workshopů a seminářů zaměřených na zlepšení dovedností podcasterů v oblastech jako je produkce, zvuková kvalita, storytelling, marketing a monetizace. 

Usiluje o podporu a propagaci kvalitních, originálních a etických podcastů, které přinášejí hodnotu a inspiraci posluchačům. Asociace bude podle svých stanov motivovat tvůrce k dodržování profesionálních standardů a odpovědného přístupu k tvorbě obsahu.

„Podporou zájmů podcasterů se rozumí zejména zastupovat zájmy podcasterů při jednáních s veřejnými institucemi, mediálními organizacemi a dalšími relevantními subjekty, a to v otázkách regulace, financování a dalšího rozvoje podcastového průmyslu. Podporou diverzity a inkluze se rozumí zejména usilovat o rozmanitost v podcastové tvorbě a podpořit hlasování menšinových skupin, což zahrnuje podporu rozmanitých témat, žánrů a tvůrců,“ píše se dále ve stanovách.

Zájmem Asociace digitálních tvůrců je podporovat podcastery v hledání udržitelných modelů monetizace jejich tvorby, jako jsou reklamy, sponzoring, crowdfunding, předplatné a další nástroje, které umožní podcasterům zajištění finanční stability.

„Vytvářením profesionálních standardů se rozumí zejména usilovat o definování a šíření etických a profesionálních standardů v oblasti podcastingu, včetně transparentnosti, odpovědnosti a kvalitního obsahu,“ uvádí dále základní dokument.

Spolek řídí čtyřčlenný výbor zakladatelů, jejich funkční období je deset let. Oto Klempíř ve výboru zůstává i po ohlášené kandidatuře do sněmovny. „Je to sice překvapení, ale nic na tom měnit nebudeme. Nejsme názorová platforma, v té problematice, kvůli které jsme vznikli, nám jde všem o to samé,“ odpověděl na dotaz Lupy Petr Lutonský.

Už začátkem června vznikla Asociace tvůrců a online médií (ATOM), za kterou stojí Jiří Burýšek, Karel „Kovy“ Kovář, Peter Sládeček a Tomáš Zvelebil. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání už tuto asociaci zapsala na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).