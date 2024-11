Ať Google prodá prohlížeč Chrome, navrhuje v antimonopolním sporu americké ministerstvo

Autor: Depositphotos

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo svůj návrh (PDF, anglicky), jak má soud přimět Google (patřící do holdingu Alphabet) k tomu, aby přestal nezákonně udržovat svůj monopol v internetovém vyhledávání. O tom, že si Google svou dominanci pojišťuje nelegálním způsobem, americký soud rozhodl už v srpnu. Teď se hraje o to, jaká nápravná opatření soud firmě nařídí.





Ministerstvo argumentuje tím, že vlastnictví prohlížeče Chrome a mobilního systému Android, které jsou hlavním distribučním kanálem vyhledávače, představuje vážnou překážku tomu, jak Google přimět k nápravě a zvýšit konkurenci na trhu.

Úřad proto navrhuje několik opaření. Soud má podle návrhu Googlu například zakázat uzavírání smluv, ve kterých partnerům (jako je například Apple nebo Mozilla) poskytuje nějakou protihodnotu za to, že jeho vyhledávač je v jejich zařízeních nebo službách nastaven jako výchozí.

Nejostřejším opatřením ale má být soudní příkaz, aby Google prodal svůj prohlížeč Chrome. Podle ministerstva je právě tento browser jedním z hlavních způsobů, jak Google distribuuje svůj vyhledávač uživatelům. Zároveň brání možné konkurenci v přístupu k lidem.

Google má mít podle návrhu nejméně pět let zákazáno vlastnit jakýkoli prohlížeč. Ministerstvo pro firmu zároveň navrhuje zákaz investic do jakékoli společnosti provozující textové vyhledávání, a to i hledání prostřednictvím AI. Google má mít šest měsíců na to, aby se zbavil i existujících podílů v takových firmách.

Pokud by navrhovaná opatření situaci na trhu nezměnila, navrhuje ministerstvo, aby soud přikázal Googlu prodat také operační systém Android, pokud by jej firma používala k nezákonnému zvýhodňování. Toto opatření si ale soud má ponechat až jako poslední možnost, dodává ministerstvo.

Google by také podle návrhu měl dát konkurenci či novým hráčům k dispozici všechna vyhledávací data, která za roky své dominance nasbíral – tedy kompletní index všech stránek, který slouží k řadění výsledků vyhledávání. Podle ministerstva by tato povinnost měla trvat deset let a Google by měl údaje poskytnout zdarma.

Firma také má mít povinnost poskytnout provozovatelům webů možnost odmítnout indexování jejich obsahu pro účely vyhledávání nebo trénování velkých jazykových modelů.

Podle Googlu jsou návrhy radikální a jdou daleko za rámec srpnového soudního rozhodnutí. „Rozbily by řadu produktů Googlu – i mimo vyhledávání – které uživatelé používají v každodenním provozu,“ napsal v oficiální reakci viceprezident firmy Kent Walker.

Přijetí návrhů by podle něj mimo jiné ohrozilo bezpečnost a soukromí milionů amerických uživatelů, zpomalilo by vývoj v oblasti AI a poškodilo by Mozillu, která inkasuje peníze za nastavení Googlu jako výchozího vyhledávače.