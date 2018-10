 »  Atmedia zdražuje reklamu a začne ji prodávat pouze na dvě věkové skupiny

Jan Brychta

Od příštího roku bude mediazastupitelství Atmedia, které zastupuje 22 tématických televizních stanic, nabízet svým klientům reklamu cílenou pouze na dvě věkové skupiny. V rámci programových balíčků Atmax, Atadults a Atchoice na diváky ve věku od 15 do 69 a v podobě balíčku Atkids na cílovou skupinu dětí od 4 do 14 let. Druhou jmenovanou pak nabízí Atmedia na českém trhu jako jediná.

Dojde tak k úplnému zrušení prodeje reklamy na cílovou skupinu diváků starších patnácti let, čímž odpadne nabízený obchodní balíček Atsmart. Většina stanic z programového portfolia Atmedia je součástí peoplemetrového měření s výjimkou několika, obvykle regionálních programů. Prodej tak probíhá na standardní televizní měnu GRPs, v případě neměřených stanic pak prostřednictvím pásmových ceníků.

K příštímu roku dojde i k úpravě stávajících koeficientů sezonality platných pro všechny obchodní balíčky. V důsledku častější vyprodanosti televizních stanic přistoupila Atmedia zastupitelství k meziroční změně koeficientů, které společně s úpravou obchodní nabídky způsobí zvýšení cen inzerce v průměru o deset procent.

Atmedia nabízí kromě klasické spotové kampaně i další formy reklamy, jako je sponzoring, product placement, teleshopping, injektáže nebo HbbTV reklama.