Audiovizuální fond vybral na poplatcích 387 milionů. Příjmy od operátorů překonaly odhad

Státní fond audiovize získal na audiovizuálních poplatcích 387 milionů korun, meziročně o 70 procent více. Na podporu české audiovizuální tvorby proto v příštím roce vyčlení rekordních 787 milionů korun.
O výsledcích výběru informoval Státní fond audiovize (SFA) ve středeční tiskové zprávě. V plném rozsahu se poprvé projevil systém zavedený novelou zákona o audiovizi.
Audiovizuální poplatky jsou zákonem stanovené odvody firem působících na audiovizuálním trhu. Platí je provozovatelé televizního vysílání z příjmů z reklamy, kina ze vstupného, provozovatelé streamovacích služeb a poskytovatelé převzatého televizního vysílání. Vybrané peníze jsou jedním ze zdrojů podpory filmů, televizních děl, animované tvorby, videoher a audiovizuální infrastruktury.
Příjmy od streamovacích platforem podle fondu zaostaly za původními odhady. Některé služby využily zákonné výjimky nebo možnost snížit odvod přímými investicemi do české tvorby. Čtyři provozovatelé dosud nepodali poplatkové přiznání a fond je vyzval k nápravě.
Nižší výběr od streamovacích služeb vyrovnaly vyšší příjmy od provozovatelů převzatého vysílání. Jde například o operátory placených televizních služeb, kabelové nebo satelitní televize. Fondu odvádějí dvě procenta z ceny, kterou zákazníci platí za poskytování televizního vysílání.
„Podstatné je, že celkový výběr překonal původní očekávání. Jde o první rok fungování nového systému, je logické, že nastavení vyžaduje zvýšenou péči a pozornost. Počítáme s tím, že se systém bude postupně stabilizovat,“ dodává ředitelka Státního fondu audiovize Veronika Slámová.
Příjmy fondu z audiovizuálních poplatků vytvářejí základ pro stanovení státní dotace. U selektivní podpory je dotace od státu v poměru nejméně 1:1, u filmových pobídek je to od roku 2028 šestinásobek tohoto základu; pro roky 2026 a 2027 platí přechodně sedminásobek.