Aukce českých internetových domén nově nabízí zapnutí upozornění při jejich vstupu do dražby

Jan Sedlák
2. 4. 2026
CZ.NIC nasadil novinku týkající se aukce expirovaných domén. Jde o takzvaného Hlídače aukce domén, který umožňuje sledovat domény a nechat si o nich posílat upozornění v případě, že vstoupily do dražby. Novinka je součástí Doménového prohlížeče.

Aukce domén byla spuštěna před dvěma lety. Jedním z hlavních cílů bylo omezení působnosti doménových spekulantů, kteří například využili toho, když si někdo zapomněl prodloužit doménu a pak ji od spekulantů musel draze kupovat zpět.

CZ.NIC s Hlídačem aukce domén dle svých slov vyslyšel uživatele se zájmem vydražit si zcela konkrétní doménu, pro kterou mají již rozmyšlené využití.

“Takoví uživatelé nechtějí opakovaně prohledávat seznamy se stovkami domén v aukci, jestli tam ta jejich doména je, nebo není. Procházení veřejných seznamů s doménami v aukci je sice inspirativní, ale takovéto občasné dražitele dlouhodobě nenaplňuje. V Doménovém prohlížeči jsme dnes dopoledne odkryli novou funkci, která uživatelům umožňuje zařadit do sledování i domény, které nejsou v seznamu domén v aukci, ale jsou (ještě) zaregistrované. Do hlavního menu jsme přidali Doménové nástroje – Vyhledávání domén, kde uživatel po přihlášení zadáním konkrétní domény prohledá jak seznamy domén v aukci, tak registr CZ domén a podle výsledku bude moct zvolit, jak dále pokračovat. Pokud vyhledá doménu, která je volná, nabídneme mu seznam registrátorů, kde může provést její registraci. Pokud bude doména v probíhající aukci, nasměrujeme ho do aukcí k provedení příhozu nebo sledování aukce. Pokud bude doména v seznamech pro budoucí aukce, bude mít uživatel možnost doménu začít sledovat a nechat se e-mailem upozornit, jakmile aukce začne, případně nastavit svůj finanční limit pro aukci,” shrnul na blogu Zdeněk Brůna z CZ.NIC.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
