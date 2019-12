 »  Aukce kmitočtů pro 5G se nejspíš znovu odkládá

Karel Wolf

Aukce frekvencí v pásmech 700 MHz a 3,4 až 3,6 GHz vyhrazených pro mobilní sítě 5G, s jejímž vypsáním se počítalo na leden příštího roku, se nejspíš opět odkládá. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mohla proběhnout možná až v polovině příštího roku.

Za odkladem podle Havlíčka stojí nutnost úpravy podmínek soutěže tak, aby zvýšily šanci na přilákání čtvrtého operátora. Ministr to řekl dnes v rozhovoru pro ČTK.

Start aukce se původně očekával už letos. První odklad ministerstvo zdůvodnilo nutností zanalyzovat vyšetřování Evropské komise ohledně sdílení sítí mezi operátory O2 a T-Mobile (probíhá od roku 2011).

„Jestliže se o aukci diskutuje několik let, tak jestli bude v lednu nebo v květnu, tak si myslím, že to není to nejpodstatnější,“ prohlásil pro ČTK Havlíček. Podle ministra je klíčové, aby byly podmínky nastavené tak, že se jí bude moci zúčastnit maximální počet českých i zahraničních hráčů a soutěž pro ně bude dostatečně atraktivní.

Stát předpokládá, že by mu mohla aukce frekvencí vynést nejméně 6 miliard korun. V sousedním Německu vynesla aukce 5G pásem (41 frekvenčních bloků v pásmech 2 GHz a 3,4 až 3,7 GHz) 6,55 miliardy eur.