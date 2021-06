Aukro nově povede ex-manažer Alzy Jan Sadílek, mění se i vlastnická struktura

Aukční portál Aukro na pozici generálního ředitele nově povede Jan Sadílek, který do firmy přechází z e-shopu Alza.cz. Aukro také plánuje změny v obchodní strategii. Přes portál za uplynulých 12 měsíců prošlo zboží v hodnotě 3 miliardy korun, letos firma směřuje ke 4 miliardám. Do roku 2025 chce obrat zvýšit na pětinásobek, tedy na zhruba 20 miliard korun.

„Aukce u nás tvoří 85 % transakcí a mají obrovský potenciál do budoucna, neboť se jedná o nejspravedlivější určení ceny jak pro kupujícího, tak prodávajícího,“ uvedl Sadílek s tím, že portál chce do nabídky zařadit nové kategorie produktů. „Plánujeme růst v rámci nových vertikál, jako jsou reality nebo auta a posílit sekci s oblečením či elektronikou. Chceme ale v rámci udržitelnosti dávat věcem druhý život a pomoci e-shopům s použitým či drobně poškozeným zbožím, proto se také zaměříme na maximální zjednodušení procesu vystavení. Máme také ambice expandovat do regionu CEE, první na řadě bude Slovensko.“ Nový ředitel Aukra chce zároveň posílit i ve stávajících kategoriích, jako je sběratelství, starožitnictví a umění.

Portál navíc prochází organizační změnou, kdy na svých pobočkách otevírá řadu nových pracovních pozic. Změn doznala i vlastnická struktura, kdy investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) navyšuje svůj majoritní podíl. „PFC nyní dle dohodnuté strategie s druhým vlastníkem, investiční skupinou Leverage, zvyšuje svůj podíl v Aukro na 82 %,“ uvedl David Holý, jeden ze zakládajících partnerů PFC.

Jan Sadílek se v oblasti e-commerce pohybuje od roku 2008. Řadu let působil v Alze, většinu času na pozici ředitele online a offline marketingu.