 »  Aukro tři dny nepojede. Odpojuje se od starého systému a vrátí se v novém

Jan Beránek

Od pondělka do středy – tedy od 31. července do druhého srpna. Výpadek je plánovaný a je součástí přebírání aukčního portálu do rukou nových majitelů v podobě Václava Lišky a jeho investorů.

„Konečně jsme se dočkali. Den D je dnem, kdy přestřihneme pupeční šňůru s Allegro.pl a definitivně se postavíme na vlastní nohy. Ale pár desítek hodin to potrvá! Připravte se na to, že během nich Aukro nepojede. O běžící nabídky se ale bát nemusíte. Postaráme se o to, abyste je pak v pořádku našli "posunuté“ na novém Aukru," vysvětluje produktový manažer Marek Krška na webu služby.

V druhé polovině příštího týdne, necelý rok potom, co Liška a oznámil převzetí portálu od skupiny Allegro, tak světlo světa spatří nová verze Aukra. Liška byl ale hlavně tváří nového investorského seskupení, které stojí za novou společností Aukro. Peníze dodala i poradenská společnost BDO Advisory, jejíž partneři Petr Kymlička a Radovan Hauk prostřednictvím firmy Equity Partners v Aukru získali čtvrtinový podíl.

Na portálu prodává kolem 60 tisíc prodejců a za loňský rok skrz jeho systém proteklo 2,2 miliardy korun. Plány má ale Liška velké a do pěti let chce držet deset procent českého e-commerce trhu. To by podle aktuálních odhadů znamenalo minimálně zpětinásobit tržby, protože jen pro letošní rok se odhaduje, že se v českých e-shopech protočí víc než 110 miliard.