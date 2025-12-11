Lupa.cz  »  Aukro vstoupilo do pěti regionů, dosáhne na trhy o 120 milionech lidí

Aukro vstoupilo do pěti regionů, dosáhne na trhy o 120 milionech lidí

Iva Brejlová
Dnes
Aukro Autor: Lupa.cz, Aukro

Aukro oznámilo expanzi do pěti evropských zemí. Po vstupu na Slovensko v roce 2023 spustilo letos plný provoz v Maďarsku a zavádí lokalizované verze pro Německo, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko. V těchto čtyřech zemích se nyní připravuje na zapojení místních prodejců. Podle společnosti tak nabídky prodávajících z Aukra nově míří na trhy s více než 120 miliony obyvatel.

„Celkově tržby Aukra za prvních devět měsíců roku 2025 přesáhly 220 milionů korun, což znamená meziroční růst o více než 22 %,“ říká CEO Aukra Peter Topor. V Maďarsku, kde se platforma v polovině roku otevřela také lokálním prodejcům, uskutečnili zákazníci více než 18 tisíc transakcí během zhruba pěti měsíců provozu.

Aukro zdůrazňuje jednotný technický provoz napříč trhy: automatizované překlady, jednotné zpracování plateb, logistiku i pojištění zásilek. Expanzi včetně marketingu řídí centrála v Česku.

Na Slovensku proběhlo za prvních deset měsíců roku přibližně 260 tisíc aukcí, což je podle firmy meziročně o 60 % více. „Ambicí Aukra je posunout se do role výrazného tržiště v CEE regionu,“ dodává Topor.

V oblasti dopravy spolupracuje platforma s Packetou, která působí v sedmi zemích a doručuje do 33 evropských států. Platby zajišťuje společnost Barion.

NATO dá peníze dvěma českým firmám na jejich technologie. Jedna umí udělat neviditelné vojáky Přečtěte si také:

NATO dá peníze dvěma českým firmám na jejich technologie. Jedna umí udělat neviditelné vojáky

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

