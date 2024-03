Australan Craig Wright nepřesvědčil soud, že by byl tvůrcem Bitcoinu

Britský soud ukončil několik let trvající debatu o uznání autorství kryptoměny Bitcoin. O to se hlásil Australan Craig Wright, který prohlašoval, že on je Satoshi Nakamoto, jemuž je nápad připisován. Soud konstatoval, že Wright tvůrcem kryptoměny není. Konečný rozsudek bude ale sepsán nejdříve za měsíc. Informuje o tom server Wired.





Wright od roku 2016 začal podávat žaloby a tvrdil, že ostatní porušují jeho práva duševního vlastnictví. Na to reagovala nezisková organizace Crypto Open Patent Alliance (COPA), která podala žalobu na Wrighta, aby mu zabránila v podávání dalších návrhů založených na vymyšlených důkazech. Aliance tak po britském vrchním soudu chce vydat trvalý soudní příkaz, který by mu v dalším podávání žalob zamezil.





„Na základě svého nečestného jednání a tvrzení, že je Satoshi, uplatnil (Wright) nároky, které vyčísluje na stovky miliard dolarů, a to i proti mnoha soukromým osobám,“ stěžoval si právník COPA Jonathan Hough.

Naopak Wrightův obhájce Anthony Grabiner návrh na vydání soudního zákazu hodnotí tak, že je tím porušena Wrightova svoboda projevu. Grabiner poznamenal, že „takový zákaz nemá v Británii obdoby.“

V jakém rozsahu britský soud návrhu vyhoví, zatím není jasné. Zřejmé je pouze to, že ho nepovažuje ani za Satoshiho Nakamoto, ani za tvůrce kryptoměny.

COPA jde ještě dále a požaduje po britské korunní prokuratuře, aby Wrighta začala stíhat za křivé svědectví a maření výkonu spravedlnosti. Poukazuje přitom na údajné padělky listin, z nichž některé měly být vytvořeny za pomoci ChatGPT.