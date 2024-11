Austrálie zakáže sociální sítě dětem do 16 let

Australský parlament schválil zákaz používání sociálních sítí pro děti a mladistvé do 16 let. Je to první takto tvrdé omezení na světě. Začne platit na konci příštího roku, aby se na něj sociální sítě stačily technicky připravit.





Podle vlády je nový zákon nezbytný v zájmu duševního zdraví mladistvých. Podporují ji v tom také některé rodičovské organizace, názory odborníků se rozcházejí. „Jde o celosvětový problém a my chceme, aby mladí Australané měli skutečné dětství,“ prohlásil předseda vlády. „Chceme, aby rodiče mohli být v klidu,“ dodal.

Věkový limit se bude týkat také uživatelů, kteří sociální sítě už dnes používají, ne jen těch nově registrovaných. Jestliže provozovatelé sociálních sítí nezavedou vhodná opatření k ověření věku, riskují pokutu až do výše 50 milionů australských dolarů. Rodičům ani dětem žádná sankce za obcházení pravidel nehrozí.

Ministerstvo komunikací teprve určí, na jaké konkrétní sociální sítě se bude zákon vztahovat. Výjimku ale mají mít komunikační aplikace jako je WhatsApp nebo Facebook Messenger, online hry či vzdělávací platformy.

K prosazení těchto omezení vláda hodlá využít technologie pro ověřování věku. V nadcházejících měsících podle BBC otestuje různé možnosti, včetně biometrických metod nebo ověřování prostřednictvím vládních identifikačních dokladů.