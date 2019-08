 »  Australský rozhlas SBS ukončil vysílání v češtině

Filip Rožánek

Australská televizní a rozhlasová společnost SBS ukončila vysílání pořadů v českém jazyce. Na stránkách české redakce už je jen oznámení, že byl program ke 3. srpnu 2019 pozastaven. „Česká komunita bohužel patří v Austrálii k těm malým, možná menším, a má relativně dobrou angličtinu. A toto byl hlavní důvod ukončení vysílání v českém jazyce,“ vysvětlil v rozhovoru pro krajanský web Českého rozhlasu bývalý výkonný producent českého vysílání Filip Koubek.

Podle odhadu ministerstva zahraničí žije v Austrálii 30 až 40 tisíc Čechů. „Měli jsme posluchače z velmi širokého věkového spektra. Od nejstarších, a to skoro až do sta let, až po mladé, kteří například jedou do Austrálie studovat a je jim kolem dvaceti,“ přiblížil Koubek.

České vysílání patřilo k nejstarším v rámci rozhlasové nabídky SBS, která v současné době čítá 67 jazyků. Záměrem služby je poskytovat informace lidem, kteří sice žijí v Austrálii, ale nemluví anglicky dostatečně dobře na to, aby rozuměli důležitým informacím o veřejném životě. Na českých pořadech se včetně Koubka podíleli tři lidé.