 »  Auto funguje, přidáváme volant a řidiče. Pilotní provoz Portálu občana začne v lednu

Jan Sedlák

Očekávaný Portál občana, který má sjednotit přístup online na různé státní úřady (psali jsme zde), spustí test příští rok v lednu. Aplikační rozhraní (API), k němuž bude mít přístup veřejnost, má být k dispozici letos v prosinci. Na eKonferenci pořádané státním IT podnikem NAKIT to uvedl otec projektu Roman Vrba z ministerstva vnitra.

Šéf NAKITu Alan Ilczyszyn zároveň uvedl, že právě NAKIT jako systémový integrátor za realizací bude stát. Uvedl také, že by časem mohl vzniknout i Portál úředníka, ve kterém by zase všechny informace mohli zadávat a vyhledávat státní zaměstnanci. Podle Ilczyszyna většina stran před volbami podobné sjednocování e-governmentu propagovala (náš článek), takže očekává politickou podporu.

Digitalizace není ve státním prostředí připravena procesně ani často mentálně (viz třeba zkušenosti Michala Bláhy). „V současné době nemáme státní správu [k digitalizaci] zařízenou,“ řekl digitální šampion Ondřej Felix.

„A proč to trvá tak dlouho? Protože je to mimořádně náročná transformace, stát má asi šest nebo sedm tisíc informačních systémů,“ uvedl dále Felix. Zmínil také tradiční hlášku, a sice, že stát má postavený IT back-end, na kterém lze stavět. Auto má pod kapotou fungovat a teď „přidáváme volant a řidiče“.



Autor: Jan Sedlák Schéma fungování Portálu občana

Roman Vrba nabízí několik čísel z provedené studie. Asi 12 procent lidí v České republice využilo elektronické služby státu a 37 procent lidí navštívilo jakékoliv stránky veřejné správy. Zároveň 69 procent občanů za rok nenavštíví žádný úřad. Vrba současný Portál veřejné správy označuje za „pel mel“ informací a dort, který vařili pejsek a kočička.

Ministerstvo vnitra skrze Portál občana a API nabídne přístup dalším subjektům, kteří si budou moci vkládat vlastní aplikace. „Chceme založil něco jako komunitu veřejné správy,“ uvádí Vrba.

Front-end celé platformy má být k dispozici jako open source a Vrba slibuje, že vývoj nebude drahý, protože se využije již existujících technologií, jako jsou třeba datové schránky.