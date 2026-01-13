Autonomní řízení v Česku oficiálně odstartovalo, všechna data mají směřovat do „černé skříňky“

Od začátku ledna je v Česku legální provoz samořiditelných aut, vozidel s takzvanou podmíněnou automatizací (SAE Level 3). Systém může převzít řízení jen v přesně vymezených podmínkách a vždy s připraveným řidičem.
Aktivace probíhá jen tehdy, když systém vyhodnotí splnění technických a provozních podmínek, jako je například lokalita, počasí, funkčnost senzorů. Řidič musí být připraven řízení převzít a vozidlo mu na to musí dát minimálně 10 sekund. Během aktivního režimu zůstávají v platnosti zásadní povinnosti, jako je zákaz alkoholu, připoutání, zákaz držení telefonu v ruce, odpovědnost za náklad i technický stav vozu. Vozidlo má být vybaveno „černou skříňkou“, která zaznamenává, kdo v daný moment řídil. Autonomní auta musí projít schválením a mít tak potvrzeno, že splňují evropská pravidla. Některé automobilky mají vozidla s úrovní L3 na evropský trh letos uvádět.
„Přijetí novely vysílá tuzemským firmám jednoznačný signál k akceleraci investic v oblasti automatizovaných technologií. Tento krok posílí jejich schopnost držet krok se zahraniční konkurencí ve vývoji, testování i implementaci moderních řešení, která dnes představují klíčovou přidanou hodnotu ve vozidlech,“ uvedlo k podpisu novely prezidentem Sdružení automobilového průmyslu. „Očekává se, že globální trh s asistenčními systémy poroste mezi lety 2023 a 2035 až 180×, a české firmy mají díky této legislativě šanci být u toho,“ okomentoval jeho výkonný ředitel Zdeněk Petzl.
Legislativa nicméně vytváří rámec pro pilotní projekty a testování. Autonomní provoz vyšších úrovní (SAE 4–5) není v dohledné době na veřejných silnicích tématem. Specialista na autopojištění Direct pojišťovny Jan Dofek navíc upozorňuje, že za povinné ručení je odpovědný provozovatel auta. Pojišťovna se ale prý už připravuje na to, až první auta získají potřebnou homologaci.
Už dříve Centrum dopravního výzkumu vytvořilo Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu, projekt funguje jako webová aplikace. Obsahuje databázi s detailními informacemi o vybraných silnicích a dálnicích v ČR.