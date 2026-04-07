Autonomních rozvážkových robotů v Karlíně přibude, získávají také novou práci

Dvoukilometrový okruh v pražském Karlíně, kde mohou lidé potkávat autonomní roboty rozvážející jídlo z McDonald's, se těmito stroji zahušťuje. Rozvážková služba Foodora oznámila rozšíření jejich počtu ze tří na osm a nové partnerské obchody, které se do provozu zapojují. Nově si lidé v Karlíně mohou nechat robotem přivézt jídlo také z Bageterie Boulevard nebo zboží z nabídky lékárenské sítě Dr. Max. Služba zůstává dostupná v aplikaci Foodora.
Na zmíněném úseku se pohybují roboti firmy Starship Technologies, za níž stojí spoluzakladatelé Skypu. Pohybují se mimo jiné s pomocí sady radarů, 12 kamer a ultrazvukových senzorů, bližší specifika jsme popsali v samostatném článku. Podle dřívějšího vyjádření Starship Technologies je robot z 99 % autonomní.
„Naši zákazníci jsou na roboty připraveni mnohem víc, než jsme čekali,“ říká šéf české Foodory Adam Kolesa o karlínském testu. Podle něj firma zaznamenala přes 250 objednávek a zájem tak převýšil současné kapacity. Podle dřívějšího vyjádření Prahy 8 roboti doručili kolem 130 objednávek s průměrnou dobou doručení 14 minut. Roboti měli ujet 1 225 kilometrů.
První čtyři měsíce provozu hodnotí Foodora i Praha 8 jako provoz bez incidentů. Podle firmy zákazníci oceňují mimo jiné i zážitek z doručení, pohyb robota můžou sledovat v reálném čase a otevřít uzamčený box přímo ze smartphonu. „Praha se stává jedním z našich nejúspěšnějších pilotních projektů v Evropě a dosažená čísla jsou plně srovnatelná s výsledky z ostatních měst, kde působíme," dodává Ahti Heinla, CEO Starship Technologies. Společnost Foodora pokračuje v jednáních s dalšími pražskými městskými částmi i s dalšími českými městy.