Autor kultovního Hrotu vydal hororovou hru z fiktivního brněnského metra

Český vývojář Spytihněv přinesl do Brna metro. Na Steamu vyšla jeho nová hra Brno Transit odehrávající se ve fiktivním brněnském podzemí. Jde o stylizovaný horor se specifickou atmosférou a humorem. Hráči zatím titul hodnotí velmi pozitivně. Novinka vyjde na 8,99 eur, v zaváděcí slevě na 7,64 eur.
“Brno Transit je příběhový psychologický horor o začínajícím řidiči metra, který je uvězněn v nejvlhčím metru na východ od všeho, na čem záleží,” popsal satiricky Spytihněv. Jde spíše o zážitkovou věc, hra se dá dohrát za asi hodinu a půl.
Brněnské metro má zastávky jako Cejl, Bunkr, Sovinec, Zelný trh, U Jakuba, Svratka, Kraví hora, Divadlo, Motolice a Vodojem.
Spytihněv je nejvíce známý díky jeho hře Hrot, střílečce z pohledu první osoby odehrávající se v kulisách socialistického Československa. Brno Transit vizuálně dost Hrot připomíná, také ma stylizované jednoduché kulisy a čerpá z palety šedé a hnědé. Publikoval také strategii Shrot vycházející z Dune 2 nebo českého klonu Paranoia.