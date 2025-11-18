Lupa.cz  »  Autor legendární hry Vlak vytvořil programovatelnou kalkulačku ve formě hodinek na zápěstí

Autor legendární hry Vlak vytvořil programovatelnou kalkulačku ve formě hodinek na zápěstí

Jan Sedlák
Dnes
AntCalc Autor: Miroslav Němeček

Programátor Miroslav Němeček, který v minulosti stvořil kultovní hru Vlak, je zde z dalším hardwarovým projektem. Vytvořil programovatelnou kalkulačku s názvem AntCalc, kterou lze nosit na zápěstí podobně jako chytré hodinky. Čas ale ukazovat neumí a funkce smartwatchů také chybí, takže spíše připomíná hodinky s kalkulačkou od firmy Casio z 80. či 90. let.

Základem přenosné kalkulačky jsou procesor CH32V002A4M6, 0,96” I2C OLED displej (128 × 64 pixelů), 12 tlačítek a baterie CR2032. Přístroj disponuje 10 registry a displej zobrazuje maximálně 14 číslic. Technický popis AntCalu najdete tady.

Němeček ve volném čase dělá na různých hardwarových projektech. Podílel se například na české přenosné herní konzoli Picopad, která je koncipována jako open source.

Němečkův software je k dispozici na GitHubu. Zajímavé je hlavně jeho SDK pro mikrokontroléry CH32 RISC-V (CH32LibSDK), které tvoří základ více jeho výtvorů včetně AntCalc. Materiály pro samotný AntCalc jsou zde.

