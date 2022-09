Avast a NortonLifeLock se spojily. Změníme odvětví kybernetické bezpečnosti, uvedla firma

Autor: Avast

Avast a NortonLifeLock už jsou svoji. Dříve konkurenti z Česka a Spojených států se spojují do většího kyberbezpečnostního hráče, a to v transakci za 8,6 miliardy dolarů. Po odkládaném schválení ze strany britského regulátora se tak může rozjet integrace.

Spojená firma by měla dostat nové a prozatím neoznámené jméno. Praha má být nadále jednou ze dvou centrál, investovat se má i nadále do vývoje a výzkumu v Praze a Brně. Ve vedení a mezi podílníky jsou i Češi. Výkonný ředitel Avastu Ondřej Vlček je nyní prezidentem NortonLifeLock. Spojená firma se má v budoucnu poslat na burzu Nasdaq.





“Jsme na začátku budování nové společnosti, která navždy změní odvětví kybernetické bezpečnosti a která zásadním způsobem posune téma ochrany svobody v digitálním prostředí,” uvedl Vlček ke spojení.

Více konkrétní není, zřejmě ale jde i o odkaz na plány Avast kolem blockchainu a decentralizované identity (SSI). Avast si pro tyto účely koupil startupy Evernym a SecureKey a jako viceprezidenta najal šéfa ID z MasterCard.

“Chceme umožnit fundamentální změny správy identity lidí na internetu,” řekl Lupě technický šéf Avastu Michal Pěchouček. Decentralizovaná identita má konkurovat například Bank ID, Apple ID, Google Account a dalším centralizovaným službám. Investice do této oblasti mají vliv i na nižší ziskovost Avastu v posledním půlroce.

“Máme ambici vytvořit decentralizovanou platformu na internetu (trust layer), která bude sloužit k tomu, že se lidé budou moci bezpečnější, autonomnějším a svobodnějším způsobem přihlašovat k službám, prokazovat svojí identitu, skutečnosti o sobě, a to aniž by k tomu potřebovali centrální autoritu. Celkově tomu říkáme digital trust,” uvedl dále Pěchouček.

“Základní myšlenkou, kterou bychom se od Bank ID chtěli odlišit, je to, že nechceme, aby banka byla uprostřed. Banka je velmi dobrý ověřovatel identit, protože o uživatelích má hodně údajů a mnoho o nich ví. Ale my chceme nabídnout alternativu, kde uživatel k prokázání toho, že absolvoval kurz záchranáře, nebude potřebovat žádnou banku, stát, Google nebo Facebook. Jde o to vytvořit způsob verifikace nezávislý na centrálních identitách. Osobně si myslím, že rostoucí požadavky lidí na svobodu na internetu vytvoří i požadavky na zvýšení nezávislosti na centrálních internetových obrech.”

