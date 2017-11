 »  Avast se chystá na burzu v Londýně, oceněn má být na čtyři miliardy dolarů

Jan Sedlák

Agentura Reuters přichází se zprávou, že se český Avast chystá vstoupit na burzu v Londýně. IPO by se mohlo odehrát v polovině příštího roku a společnost by mohlo ocenit na čtyři miliardy dolarů. Mohlo by tak jít o největší úpis technologické firmy v historii Velké Británie.

Reuters se odvolává na čtyři nezávislé zdroje. Akcionáři z fondu CVC Capital Partners už si podle nich měli najmout banku Rothschild, aby přípravy rozjela. Zástupci Avastu a CVC zprávu nekomentují.

Zprávy ale mohou být pravdivé. „Když do Avastu přišel poslední investor, tedy CVC, zaměstnanci, kteří měli akcie, měli možnost je prodat. V současné době nenabízíme možnost podíly prodat. Motivujeme lidi k dlouhodobému úspěchu firmy. Monetizace bude spíše spojená se vstupem na burzu nebo něčím podobným,“ uvedl koncem loňského roku v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel Avastu Vincent Steckler.

„V současné době se na to nesoustředíme, IPO nepotřebujeme. Většina firem jde na burzu z toho důvodu, že potřebují kapitál, Avast je velmi profitabilní společností. Nákup AVG financujeme skrze půjčku, takto jsme získali 1,6 miliardy dolarů. Aktivity dokážeme financovat skrze naše zisky. Rok 2017 se ponese v duchu integrace AVG a pak začneme přemýšlet nad tím, zda IPO bude dávat smysl,“ dodal Steckler.